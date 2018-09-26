Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова собираются посмертно судить в Москве

Сегодня в столице пройдет первое предварительное заседание. Экс-члена фракции КПРФ обвиняют в рейдерском захвате здания в столице восемь лет назад. Весной прошлого года, напомню, Денис Вороненков был застрелен в Киеве, куда он переехал на постоянное место жительства.