Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова собираются посмертно судить в Москве
Сегодня в столице пройдет первое предварительное заседание. Экс-члена фракции КПРФ обвиняют в рейдерском захвате здания в столице восемь лет назад. Весной прошлого года, напомню, Денис Вороненков был застрелен в Киеве, куда он переехал на постоянное место жительства.
Комментарии8
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doktortier 26 сентября 2018 | 09:07
Лучше займитесь действующими депутатами,по которым плачет тюрьма
ajsenev 26 сентября 2018 | 09:08
Некрофилы!
polba 26 сентября 2018 | 09:15
ajsenev: Просто Эхо вас снова обмануло, по своему обыкновению манипулирует информацией. Заочного суда над Вороненковым добивается его вдова - Максакова.
eduard53 26 сентября 2018 | 09:08
Неслыханные своевременность, смелость и принципиальность ...
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oneoretwo 26 сентября 2018 | 09:12
...какой херней исчо бы заняться, чтобы отвлечь быдло ?..
leon_46 26 сентября 2018 | 09:13
А когда Абрамовича с Дерипаской будут судить? Они что, меньше наворовали?
nigilist1977 26 сентября 2018 | 09:13
Утро в этой стране начинается с паноптикума... Это что ещё за трупный синод? На суд надо притащить труп Вороненкова, как когда-то притащили труп римского папы Формоза! Подсудимый должен присутствовать на заседаниях!