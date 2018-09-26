Три четверти россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста
«За» только 11%. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», — пишет сегодня газета «Ведомости». В основном, противники реформы объясняют свою позицию тем, что при повышении пенсионного возраста многие россияне до этого просто не доживут. Госдума сегодня будет во втором чтении рассматривать соответствующий закон. Как ожидается, он будет принят только голосами единороссов.
Коммунисты перед началом заседания объявили сбор своих сторонников у здания Госдумы. Они намерены протестовать против закона о повышении пенсионного возраста.
Согласно повестке, вопрос о повышении пенсионного возраста депутаты планируют рассмотреть в первой половине дня.
Комментарии7
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ajsenev 26 сентября 2018 | 09:05
Те, кто принимают такие решения, несмотря на их изнурительный труд на благо Отечества, до своей "маленькой" пенсии доживут. Бедолаги, как же им трудно жить на их скудную зарплату и при лечении в убогих спецполиклиниках.
yulya_cikina_ 26 сентября 2018 | 09:11
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luger_max_otto 26 сентября 2018 | 09:13
Надеюсь, что граждане России отреагируют на это адекватно и банда, захватившая власть в России окажется где ей и следует находиться.
Хутинскую банду- на пуй.
mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 09:07
Закон будет принят, раз за него выступил лично нацдилер.
Для этого ему даже пришлось на полчаса прекратить пахать на галере и сняться в видеоролике.
И если бы он не хотел постановочного шоу комуняк "против", то запретил бы Зюге его проводить.
polsan 26 сентября 2018 | 09:09
Реформа нужна и это никто из тех кто сегодня протестует против принятия её в таком виде, как она БУДЕТ практически единогласно принята в ГД не отрицает. Но, всё же её стоит доработать, не делать же хуже тем своим гражданам, кто и без того живёт бедно и считает каждый рубль до зарплаты и чьё здоровье подорвано уже в и в 50 лет.
vla7815 26 сентября 2018 | 09:13
//// «За» только 11%. /////
Это те паразиты-дармоеды, которые рассчитывают жировать за счет ограбленного населения
encopresis 26 сентября 2018 | 09:14
Не 11%, а 16%! 100-86%, как раз 16. Именно те, кто поддерживает при голосовании и официальных опросах вождя и его систему, больше всего боятся потерять работу. Почему? Сами догадайтесь.