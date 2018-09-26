Три четверти россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста

«За» только 11%. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», — пишет сегодня газета «Ведомости». В основном, противники реформы объясняют свою позицию тем, что при повышении пенсионного возраста многие россияне до этого просто не доживут. Госдума сегодня будет во втором чтении рассматривать соответствующий закон. Как ожидается, он будет принят только голосами единороссов.

Коммунисты перед началом заседания объявили сбор своих сторонников у здания Госдумы. Они намерены протестовать против закона о повышении пенсионного возраста.

Согласно повестке, вопрос о повышении пенсионного возраста депутаты планируют рассмотреть в первой половине дня.