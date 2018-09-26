Иностранным фильмам в России всё чаще присваивают возрастные рейтинги 16+ и 18+
Как пишет сегодня газета «Ведомости», таким способом министерство культуры поддерживает отечественное кино. По экспертным оценкам, четыре года назад дети старше 12-ти лет могли смотреть каждую четвертую иностранную картину, сейчас – лишь каждую десятую.
Комментарии3
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polsan 26 сентября 2018 | 09:02
Может заслуженно присваивается возрастной ценз, кто это считал?! Ну, "Ведомости" предположили, ведь они тоже не считали. Не являясь сторонником разного рода бесполезных ограничений, всё же просто верить на слово газете без доказательств, тоже не стоит! Газете тоже новости нужны, чтоб деньги заработать!
yulya_cikina_ 26 сентября 2018 | 09:11
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aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 09:03
Надо писать 99+, тогда отечественные фильмы станут вне конкуренции.К этому мифологизатор с лишней хромосомкой и тянется.