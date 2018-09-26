Иностранным фильмам в России всё чаще присваивают возрастные рейтинги 16+ и 18+

Как пишет сегодня газета «Ведомости», таким способом министерство культуры поддерживает отечественное кино. По экспертным оценкам, четыре года назад дети старше 12-ти лет могли смотреть каждую четвертую иностранную картину, сейчас – лишь каждую десятую.