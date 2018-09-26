Украина надеется на отправку в Донбасс миротворческих сил ООН
Это должно помочь восстановить суверенитет и территориальную целостность страны, сказал президент Петр Порошенко. Он прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. При этом Порошенко отметил, что пока запрос украинской стороны о направлении такой миссии не был удовлетворен.
Комментарии7
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ura_123 26 сентября 2018 | 08:57
Печалька будет лугандонам)))
kottigr1 26 сентября 2018 | 09:07
ura_123: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..
Международные миротворческие силы ООН должны помочь Украине выпроводить с её территорий иностранных интервентов и вернуть изгнанным российскими бандитами с их земель людям их землю..
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midnightblues 26 сентября 2018 | 09:03
полный провал совка
piterjanis 26 сентября 2018 | 09:05
Минские соглашения исполняйте укронацисты и будет мир.
vblack 26 сентября 2018 | 09:13
Выгонять российские войска силой - это слишком много крови прольётся, а украинские солдаты тоже люди. Лучше так.
stopkran1969 26 сентября 2018 | 09:14
Давно пора, засиделись туристы-отпускники, а лифтов и кафе на них жалко