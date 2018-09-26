Украина надеется на отправку в Донбасс миротворческих сил ООН

Это должно помочь восстановить суверенитет и территориальную целостность страны, сказал президент Петр Порошенко. Он прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. При этом Порошенко отметил, что пока запрос украинской стороны о направлении такой миссии не был удовлетворен.