Япония заинтересована в подписании мирного договора с Россией
Об этом, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, стороны должны урегулировать территориальный вопрос. Абэ сказал, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным он работает над тем, чтобы выйти из тупика, в котором находятся страны.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasya_von_smetankin 26 сентября 2018 | 08:53
А Баба Яга против!
vezdehod 26 сентября 2018 | 09:10
Она, естественно, заинтересованна, но - на каких условиях?
yulya_cikina_ 26 сентября 2018 | 09:12
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml