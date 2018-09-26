Япония заинтересована в подписании мирного договора с Россией

Об этом, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, стороны должны урегулировать территориальный вопрос. Абэ сказал, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным он работает над тем, чтобы выйти из тупика, в котором находятся страны.