Несмотря на негативное отношение россиян, ГД собирается принять во 2-м чтении закон о повышении пенсионного возраста
Несмотря на негативное отношение большинства жителей страны, Госдума сегодня собирается принять во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста. «За» планируют голосовать единороссы, имеющие в палате большинство. На протяжении последних месяцев почти во всех регионах регулярно проходили крупные акции протеста против пенсионной реформы. Опросы показывают, что примерно ¾ населения страны не хочет повышения возраста выхода на пенсию.
Комментарии10
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oktabr 26 сентября 2018 | 08:56
А Путен то и не знает что ему приговор подписывают.
vezdehod 26 сентября 2018 | 09:07
Какое отношение имеет наша Дура к этому "Закону"? Принял Путин, а его решение не обсуждаются, а беспрекословно, выполняются.
putin_itogy 26 сентября 2018 | 08:56
Всё правильно..
Зачем им считаться с быдлом, когда их же руками,
подлых учителок и соцработниц из провинции, 18 лет вбрасывали в урны пачки бюллетеней "запутина" и "заЕР".
Лишив таким образом Думу, хоть какого-то парламента, оппозиции, которые сейчас даже такой вопрос не дали бы поднять, тотальному большинству, Воровскому Общаку Вождя.
А теперь они вас и спрашивать не будут.
вы как те, пьяные и раздобревшие лешаки, игрались с возможностями, "мудро ", и "наказывали коммунистов, либерастов, и оппозицию".
Вы добровольно сняли с голодного медведя намордник, и выпустили его из клетки, в свою деревню.
polsan 26 сентября 2018 | 08:56
Потерпите граждане предпенсионного и пенсионного возраста, через несколько дней всё закончится и те кто сегодня был против в ГД тоже успокоятся: работа у них такая! )
yralez 26 сентября 2018 | 09:00
Слезы людские педрисситам водица.
ura_123 26 сентября 2018 | 09:01
Ну что господа из системной оппозиции,отстояли интересы народа, 75% ?
uni_korn 26 сентября 2018 | 09:02
А вот этого им не простят. Небожители, полностью потерявшие связь с реальной человеческой жизнью, засыпались на такой ошибке. Чего, конечно, и следовало ожидать от тех кто по земле не ходит. И никакие внешние враги и прочие великодержавные накачки с геопилитическими игрушками не помогут эту ошибку сгладить. Идиотизм.
putin_itogy 26 сентября 2018 | 09:05
Нечего теперь плакаться, быдло..
Вы, голосовали за это сами.
Вы, вбрасывали миллионы бюллетеней за них, по своим Саратовам, Чебоксарам, Пензам.
Вот и получайте теперь, от "парламентского большинства".
Вас некому защищать.
Ибо вы так решили, "мудро", как ваш великий путин говорил: "мудрые они, люди в провинции, в отличии от вечно бузящих горожан"..
Вам не нравились, Гудковы, Рыжковы, Ройзманы..
Получите: Макаровых, Жириновских, Дегтярёвых, Яровых, Дюминых, Турчаков..
И не плачьте,
а марш - работать!
eduard53 26 сентября 2018 | 09:05
Ну, с самОй едриснёй всё ясно, иначе и быть не может. Немного интересно только, как к этому их пенс.геноциду отнесётся их многочисленное окружение, типа родни и однокашников: не может же быть, чтоб все они поголовно были конченными мерзавцами ...
orein51 26 сентября 2018 | 09:15
"Вот тебе, дедушка, и валькин day..." [историческ.]