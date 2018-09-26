Несмотря на негативное отношение россиян, ГД собирается принять во 2-м чтении закон о повышении пенсионного возраста

Несмотря на негативное отношение большинства жителей страны, Госдума сегодня собирается принять во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста. «За» планируют голосовать единороссы, имеющие в палате большинство. На протяжении последних месяцев почти во всех регионах регулярно проходили крупные акции протеста против пенсионной реформы. Опросы показывают, что примерно ¾ населения страны не хочет повышения возраста выхода на пенсию.