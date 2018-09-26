Россия считает опасными планы США и Польши по созданию новой военной базы
Замминистра иностранных дел Александр Грушко сказал, что реализация таких намерений приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности. По его словам ,Москве придется принимать в ответ дополнительные военно-технические меры. Кроме того, в интервью агентству РИА Грушко добавил, что фактически США и Польша нарушат договор между Россией и НАТО, который запрещает размещение крупных боевых сил на постоянной основе.
Комментарии19
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kottigr1 26 сентября 2018 | 08:35
От НАТО всего можно ожидать.. Вот нападут на Россию и отнимут у россиян их единственное достижение - бесплатный валежник в лесах..
traxau_okurka 26 сентября 2018 | 08:41
kottigr1: Поляков можно понять. ОНи прекрасно помгят, как в 1939 под руководством серийного убийцы СССР напал на Польшу с одной стороны, объединившись с фашисткой Германией.
korikov 26 сентября 2018 | 08:50
traxau_okurka:
Объеденившись с фашистской Германией Польша оккупировала и дробила Чехословакию, а СССР ввел войска в Польшу для предотвращения продвижения нацистов, которые били союзниками польши, далее на Восток.
Слышали что-нибудь о пакте Пильсудский-Гитлер?
alex_sionist 26 сентября 2018 | 08:53
korikov: Ты из паралельной реальности ?
Как там?
kottigr1 26 сентября 2018 | 09:02
korikov: Объеденившись с фашистской Германией Польша оккупировала и дробила Чехословакию
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Плюнь в глаза тому кто тебе эту чушь рассказал. Он считает тебя идиотом.
Тешинскую область Чехии Чехословакия передала Польше добровольно и официально, т.к. не могла уже защитить эту территорию от наступавших фашистов. Из отступивших на территорию Польши войск Чехословакии были сформированны даже совместные воинские бригады которые сражались против фашистов уже в момент оккупации Гитлером территории Польши.
korikov 26 сентября 2018 | 09:12
kottigr1:
Чехославакия передала Польше свою территорию, чтобы её не захватили нацисты?
Это как отпилить себе руку, чтобы её не заломал милиционер за спину.
Что вы за бред несёте?
Вот вас колбасит тут все№ когда рушат ваше клише о СССР. Корежит как чертей от ладана.
ura_123 26 сентября 2018 | 09:08
korikov: Мы слышали о пакте Молотова-Риббентропа)))
shicotus_live 26 сентября 2018 | 08:59
traxau_okurka: СССР напал на Польшу с одной стороны, объединившись с фашисткой Германией...
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О как! Весьма интересная трактовка)))
Вообще то, На Польшу напала Германия, и только после того, как Польши не стало, СССР вернули себе Западные Украину и Белоруссию, которые был оккупированы Польшей после войны 1918-21 года.
ura_123 26 сентября 2018 | 08:36
А какое дело этому Глушко до двух совершенно чужих стран?
korikov 26 сентября 2018 | 08:58
ura_123:
Поясняю аналогией: человек, который живёт в другом районе договорился с вашим соседлм пироманом, что будет хранить свою взрывчатку у него во дворе рядом с вашим домом. Но и при этом, тот человек ещё относится к вам враждебно и считает, что вы не должны жить.
Действительно, какое вам дело до взрывчатки у соседа, даже если она складирована практически под стеной вашего дома. Не взорватьже планирует вас этот пироман и его друг, который вас ненавидит?
ura_123 26 сентября 2018 | 09:05
korikov: Чувачок, картину ” Великая и прекрасная Россия” Вася Ложкин не с тебя писал?
Кстати,под пироманом ты подразумеваешь Россия,которая ежедневно дует на тлеющий фитилёк,то в Сирии то в Украине?
vilingrad 26 сентября 2018 | 08:40
Россия считает опасными "
Ну и Бог с ней...
apels 26 сентября 2018 | 08:45
Безусловно безопасность России понизится, ибо любой военный объект призван противостоять. Однако стоит задать вопрос - а что привело к смене позиции разоружения? Что сменило понижение военного конфликта на повышение?
rom8883 26 сентября 2018 | 08:48
Вот уберёт Путин войска из стран, куда их не просили, тогда пусть выражает своё мнение через всяких замов.
yralez 26 сентября 2018 | 08:52
А создание российской базы в Белоруссии ?
stas12006 26 сентября 2018 | 08:55
а оккупацию крыма и войну на донбассе она не считает опасной?
midnightblues 26 сентября 2018 | 09:09
Первый раз слышу-чтобы россияне были против
Может,это в пьяном угаре манька ляпнула?/
Так она к России не имеет никаого отношения-да и лаврик тоже
это в Ганушкина в палату наркоманов
orein51 26 сентября 2018 | 09:10
грушкинские, захаровчиковы, лавренковы... кто больше?
ly4_sveta 26 сентября 2018 | 09:12
Мало ли что считает Россия, которая сама давно
уже порушила все договоры. В Будапештском,
который был подписан США, Великобританией и
Россией о чем говорилось? Чья безопасность
гарантировалась, в случае отказа от ядерного оружия?
И вместо гарантий безопасности Путин напал на
Украину, отхватил одну часть, разорил другую и
продолжает устраивать бесконечный раздрай.
Молчали бы, уж...