Россия считает опасными планы США и Польши по созданию новой военной базы

Замминистра иностранных дел Александр Грушко сказал, что реализация таких намерений приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности. По его словам ,Москве придется принимать в ответ дополнительные военно-технические меры. Кроме того, в интервью агентству РИА Грушко добавил, что фактически США и Польша нарушат договор между Россией и НАТО, который запрещает размещение крупных боевых сил на постоянной основе.