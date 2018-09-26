Подавляющее большинство россиян (75%) негативно относятся к идее повысить пенсионный возраст

Это данные опроса фонда «Общественное мнение». Сегодня их публикует газета «Ведомости». «За» выступают только 11% жителей страны. На этом фоне сегодня Госдума проведет второе чтение закона о пенсионной реформе.

Президент Владимир Путин, прежде выступавший против повышения пенсионного возраста и обещавший, что при нем такого не произойдет, сейчас поддерживает реформу. Недавно он посвятил этому свое телеобращение к гражданам.

Госдума планирует принимать закон в ускоренном порядке. Окончательное, третье чтение во фракции «Единая Россия» надеются провести уже до конца этой недели.