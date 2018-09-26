Подавляющее большинство россиян (75%) негативно относятся к идее повысить пенсионный возраст
Это данные опроса фонда «Общественное мнение». Сегодня их публикует газета «Ведомости». «За» выступают только 11% жителей страны. На этом фоне сегодня Госдума проведет второе чтение закона о пенсионной реформе.
Президент Владимир Путин, прежде выступавший против повышения пенсионного возраста и обещавший, что при нем такого не произойдет, сейчас поддерживает реформу. Недавно он посвятил этому свое телеобращение к гражданам.
Госдума планирует принимать закон в ускоренном порядке. Окончательное, третье чтение во фракции «Единая Россия» надеются провести уже до конца этой недели.
Комментарии13
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avp235 26 сентября 2018 | 08:34
в действительности, большинство россиян негативно относятся ко всем идеям нашего, так называемого, парламента.
viktorova 26 сентября 2018 | 08:37
//обещавший, что при нем такого не произойдет//
Отмазка для Вована: я обещания сдерживаю. Это просто я нахожусь при моменте, когда пенсионный возраст поднимается, а не при мне возраст поднимается...
ura_123 26 сентября 2018 | 08:38
Большинство населения против,но кого в госдурке интересует мнение отары,которую в очередной раз волокут на ”стрижку”.
y3emen1 26 сентября 2018 | 08:41
ura_123: это уже не на стрижку, а на убой
ura_123 26 сентября 2018 | 08:53
y3emen1: Кого волнует мнение безмолвного электората?
unprejudiced 26 сентября 2018 | 08:41
В 2010 году Еврокомиссия выступила с рекомендацией странам ЕС рассмотреть возможности повышения пенсионного возраста до 65 лет. При этом в качестве цели ставилось достижение того, чтобы число пенсионеров не превышало одной трети от трудоспособного населения.
«75% жителей Европейского союза в возрасте от 18 до 64 лет должны иметь работу», – заявлял тогда глава Еврокомиссии Баррозу.
В октябре 2010 года Сенат (верхняя палата парламента) Франции вслед за нижней палатой 177 голосами «за» при 153 «против» одобрил законопроект о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию был повышен с 60 до 62 лет (при этом трудовой стаж должен быть не менее 42 лет), а возраст, с которого французы могут получать полную государственную пенсию, - с 65 до 67 лет (трудовой стаж в этом случае не влияет на размер пенсии).
Инициатором этого, мягко говоря, малопопулярного законопроекта стал президент Николя Саркози, который мотивировал реформу тем, что она позволит сохранить жизнеспособность французской пенсионной системы в долгосрочной перспективе.
Оппозиция же утверждала, что повышение возраста выхода на пенсию ударит по беднейшим слоям населения. Принятию закона о повышении пенсионного возраста предшествовали ожесточенные дискуссии, вылившиеся на улицы. Сотни тысяч, если не миллионы французов участвовали в протестных акциях, демонстрациях и стачках. Бастующие блокировали крупный нефтеперерабатывающий завод неподалеку от Парижа, что привело к дефициту топлива, возникла даже угроза закрытия столичного аэропорта имени Шарля де Голля. Однако протесты не убедили политиков – и реформе был дан зеленый свет.
ura_123 26 сентября 2018 | 08:55
unprejudiced: кирюшка,ежели ты немного недопоняло содержание данной новости,то тут речь идёт о России,а не о Франции,Гондурасе или так и не замаячившей на горизонте Португалии.
Тщательнее работай с материалом))))
unprejudiced 26 сентября 2018 | 09:06
ura_123: видать читать не умеете и не уловили суть.
1. Повышение пенсионного возраста общеевропейская тенденция.
2. Правительству европейский стран, в том числе Франции плевать на мнение народа в этом вопросе.
ura_123 26 сентября 2018 | 09:10
unprejudiced: Чувачок,суть в том что речь идёт о России,а не о тенденциях))))
sam2018 26 сентября 2018 | 08:45
Примет ГД закон, подпишет его президент и не будет повода у оппозиции для акций протеста :((
putin_itogy 26 сентября 2018 | 08:48
Но 25% Гебнявых, ОМОНа, нацгвардии, прокуроских, вежливо предупреждают 75% - даже не думайте..
Вас ждёт, "Стена"..
Вы профукали свои возможности, тогда - когда сказали 18 летназад - "путин красивый - мы будем за него всегда голосовать".
"А Зюганов, у него харизмы нет. И, наелись мы коммунизма"..
А.., ну понятно..
Правильно про вас недавно чекистский Вождь сказал, с долей подъэба:
"Он, народ в провинции, почему за нас голосует(ЕР, и запутена) потому как он, более мудрый, и дальновидный. В отличии от городского, столичного электората. Эти, зажратые"..
podwodnik 26 сентября 2018 | 08:52
Крым наш, Сирия наш, Луганда наш, Венесуэла наш - а Лёни Голубковы недовольны? К телевизору не подают покушать?
kapitankolbaskin 26 сентября 2018 | 09:02
Саме сознательные граждане страны это депутаты и чиновники,сенаторы опять же...
Они все за !!! Они о стране и людях беспокоятся! А мы им палки в колеса...Даже черенки обещаем вставить куда то потом...
Ну нельзя ж так! Радоваться надо что люди о нас переживают
Повышайте кормильцы повышайте...потом сразу в Майами и Ниццу