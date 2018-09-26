Заксобрание Приморья предложило объявить в России Днем воинской славы дату разгрома японских войск у озера Хасан

Дату разгрома японских войск у озера Хасан нужно объявить в России Днем воинской славы. С такой инициативой выступило Законодательное собрание Приморского края. Теперь это предложение будет направлено в Государственную думу, — сообщает агентство ТАСС.

В минувшем августе исполнилось 80 лет столкновения между японскими силами и Красной армией из-за территориальных притязаний Токио.