Заксобрание Приморья предложило объявить в России Днем воинской славы дату разгрома японских войск у озера Хасан
Дату разгрома японских войск у озера Хасан нужно объявить в России Днем воинской славы. С такой инициативой выступило Законодательное собрание Приморского края. Теперь это предложение будет направлено в Государственную думу, — сообщает агентство ТАСС.
В минувшем августе исполнилось 80 лет столкновения между японскими силами и Красной армией из-за территориальных притязаний Токио.
Комментарии9
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provincial49 26 сентября 2018 | 08:28
Это кого там "разгомили", у о.Хасан? Японцы провели разведку боем, закрепились на сопке, перебили пограничников, а затем штурмующих в лоб красноармейцев и, через несколько дней, ушли на свою территорию. Протери РККА около 1,0 тыс. убитыми, у японцев 500 чел. Это теперь "разгром" называется?
midnightblues 26 сентября 2018 | 09:12
provincial49: Ну дайте убогим погордиться
putn_pnh 26 сентября 2018 | 08:30
Пачиму не Брусиловский прорыв?
democ 26 сентября 2018 | 08:39
Тошнилово. Один идиот в законодательном собрании кинул идею, и все как болванчики, - Да! Да! Да!!!!
wuwer 26 сентября 2018 | 08:42
А когда объявят разгром коррупции и нищеты народонаселения,
достигнутые небывалых высот усилиями этих заседанцев- нахлебников
oldbobby 26 сентября 2018 | 08:48
В кои-то веки Заксобрание Приморья добралось до актуальной и жизненно важной проблемы !
ulagai 26 сентября 2018 | 08:55
Ну будет ещё одной глупостью больше.На уровень ура-патриотизма это не повлияет.Тогда,смысл?
yralez 26 сентября 2018 | 08:55
Славно начали.......дидывоевали.
По путински.
Также и закончат......воровством и обнищанием.
rom8883 26 сентября 2018 | 08:57
А японцы отмечают победу над Россией в 1905 году?