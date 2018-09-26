Джеймс Мэттис: Самая серьезная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России
Самая серьезная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России. В меньшей степени – от Китая и Северной Кореи. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. По его словам, о ядерной угрозе сейчас не так много говорят, но она является абсолютно реальной, и приходится принимать меры, чтобы с этим справиться. Глава Пентагона подчеркнул, что ядерную войну выиграть невозможно.
Комментарии14
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prapor111 26 сентября 2018 | 08:26
А что, не знал? Ведь давно так получилось, да и сами немало к такому раскладу, приложили усилий. Это хорошо! Что и на вас, есть сдерживающий фактор. Цепь хоть и не короткая, но функцию свою выполняет.
brandfa 26 сентября 2018 | 08:32
prapor111:
vikwlad 26 сентября 2018 | 08:36
"ядерную войну выиграть невозможно."
Но обезьяна с гранатой, сидящая в Кремле этого не знает.
neyexo 26 сентября 2018 | 08:54
vikwlad:
Он(а) знает это, а также то, что делается все, чтоб нейтрализовать потенциал, и противодействует этому. А также, что возрастает вероятность массированного удара тихоходными средствами, такое уже когда-то планировалось, с вероятностью прорыва бомбардировщиков 50% - и ведь это было, вот я живу в России и не понимаю, зачем мне эти летящие на нас бомбардировщики
eyjafjallajoekull 26 сентября 2018 | 08:51
prapor111: Тролль, безусловно прав-можно совершать любой беспредел как внутри его страны, так и за ее границами. А что касается США, надо было лучше хранить свои секреты и не допускать к Манхэттенскому проекту всяких проходимцев и откровенных агентов.
blinorozhiy_chmo 26 сентября 2018 | 08:27
Министры обороны сша - типичный лицемерный, двуличный и тупой американец.
Так уж у них водится.
alien_3 26 сентября 2018 | 08:32
Особенно от неуправляемых ракет на ядерном двигателе, которые летают и падают где попало.
korikov 26 сентября 2018 | 08:41
alien_3:
Вы по своей ограниченной способности мыслить придумываете какой-то бред и считаете это очень остроумным.
Хоты ждите много лайков, здесь такая публика, которая любит дебильные комментарии определённой направленности.
banyi4 26 сентября 2018 | 08:32
Вот удивил , так удивил) Не было бы ЯО , всех бы уже в прах пиндосы превратили )
ze_danil 26 сентября 2018 | 08:40
banyi4: портянка, а ты в курсе что, например, в Африке и Южной Америке нет ни одной ядрёной бомбы
а пиндосы их почему-то не зохватывают и в прах не превращают...
putin_itogy 26 сентября 2018 | 08:34
Конечно, очевидная истина,
Когда ядерная дубина находится в руках у приматов, диких и неуёмных бабуинов,
шутки ними нельзя будет шутить, не один высокий белый джентльмен в пробковом шлеме.
Нельзя заглянуть в глаза павиану, и пытаться там искать душу, свободную от джунглей.
Шутки давно уже кончились,
когда вы США, помогли незаконному перевороту в России,
водрузив на трон полупьяного человека, побожившегося вам "вот-те крест, мамой клянусь",
что однажды, он вас не пырнёт заточкой в камере СИЗО.
Получает то, за что вы так боролись.
Увы.
jblack2 26 сентября 2018 | 08:34
США может беспредельно чуть везде, но понимает, что есть один инструмент своего рода "оружие возмездия", которое в одночасье способно завершить славную историю этого государства.
Поэтому так и "печется" о России - создав вокруг неё пояс враждебных государств, подрывает экономику, расшатывает внутренние противоречия и центробежные силы подкармливая всякую шелупонь внутри страны...
woodworld 26 сентября 2018 | 08:42
Неужели не знает, что всё во вторцветмет уже сдано?
nigelliri56 26 сентября 2018 | 08:50
Боюсь, что неверно оценивает угрозу Мэттис. Российское ядерное оружие в руках нынешней кремлевской шпаны - угроза существованию человечества вообще.