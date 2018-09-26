Джеймс Мэттис: Самая серьезная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России

Самая серьезная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России. В меньшей степени – от Китая и Северной Кореи. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. По его словам, о ядерной угрозе сейчас не так много говорят, но она является абсолютно реальной, и приходится принимать меры, чтобы с этим справиться. Глава Пентагона подчеркнул, что ядерную войну выиграть невозможно.