12 российских компаний включены в санкционный список Соединенных Штатов

Их деятельность, считают в Вашингтоне, вредит интересам национальной безопасности Америки. В официальном сообщении говорится, что эти компании помогали российским хакерам, а также поставляли оборудование для ВМФ и аэрокосмической отрасли страны. Несколько из этих структур входят в состав госкорпорации Ростех, где уже заверили, что санкции не отразятся на их работе.