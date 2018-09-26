КПРФ собирает сегодня утром своих сторонников перед зданием Госдумы

Коммунисты намерены протестовать против закона о повышении пенсионного возраста. Нижняя палата парламента будет рассматривать его во втором, основном чтении. Оппозиционные партии собираются голосовать против, но у «Единой России» достаточно мандатов, чтобы принять закон.