КПРФ собирает сегодня утром своих сторонников перед зданием Госдумы
Коммунисты намерены протестовать против закона о повышении пенсионного возраста. Нижняя палата парламента будет рассматривать его во втором, основном чтении. Оппозиционные партии собираются голосовать против, но у «Единой России» достаточно мандатов, чтобы принять закон.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kunst54 26 сентября 2018 | 08:25
Зюганов подъедет на этот митинг в своем персональном 600-м Мерседесе.
ansh 26 сентября 2018 | 08:29
Коммунисты против членов КПСС - Путина, Медведева, Володина, Матвиенко, Кириенко, ....
Однако!
alien_3 26 сентября 2018 | 08:29
Надо их в камеру к Навальному посадить. Нечего митинги устраивать. Тем более, что на них все равно почти никто не ходит, надеятся, что за них все решат как надо.