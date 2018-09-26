«Аэрофлот» открыл чёрный список пассажиров
Пока в нём всего три человека. В течение года им будет запрещено летать рейсами авиакомпании. В дальнейшем список будет пополняться.
Закон, который даёт авиакомпаниям право вносить дебоширов в чёрные списки и не продавать им билеты, вступил в силу в июне. Исключение предусмотрено только в случаях, когда пассажир, в отношении которого ввели ограничения, летит на лечение, похороны близкого родственника, сопровождает пассажира-инвалида или возвращается в Россию из места, откуда можно добраться только на самолёте. На момент приятия закона у «Аэрофлота» был перечень из трёх с половиной тысяч нарушителей, отмечает газета «Коммерсант».
Комментарии1
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kottigr1 26 сентября 2018 | 08:11
Аэрофлот нарушает Конституцию РФ.. Никто не может лишить граждан РФ права на свободу перемещения, кроме суда..
Право на насилие передается в руки частных компаний и появляются непрозрачные, закрытые списки граждан пораженных в своих правах. Сейчас туда включат граждан якобы склонных к дебошам, завтра проходящих по делам об экстремизме, послезавтра политических оппонентов власти и на этом основании люди не смогут перемещаться не только по стране, но и не смогут покинуть страну, выехав за рубеж..