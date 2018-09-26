Роман Абрамович не смог получить вид на жительство в Швейцарии из-за того, что страна побоялась «репутационных рисков»
Российский бизнесмен требовал запретить прессе публиковать информацию о причинах отказа.
Спустя семь месяцев тайное все же стало явным – суд встал на сторону журналистов и разрешил рассказать о том, почему Роман Абрамович не получил швейцарский вид на жительство. Речь идет о полицейском отчете, в котором говорится о подозрениях в отношении российского бизнесмена. Как пишет газета The Guardian, предприниматель планировал обосноваться на элитном горнолыжном курорте Вербье и в позапрошлом году подал документы. Первоначально местные власти, учитывая состояние олигарха, сочли его «интересным налогоплательщиком» для региона. Однако полиция сочла, что Абрамович представляет угрозу общественной безопасности страны, так как по подозрению его активы якобы имеют частично нелегальное происхождение, а сам он может быть связан с криминальными группировками. При этом официальных обвинений в стране ему никогда не предъявляли.
Представители Абрамовича опровергли информацию о нелегальном бизнесе предпринимателя и попросили полицию Швейцарии скорректировать имеющиеся у них данные.
Комментарии17
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ansh 26 сентября 2018 | 08:09
"Патриоты"!
Где вы все? Ваших бьют! Все на защиту Ромы! Отстоять право "рыночника" Ромы н свободу передвижения и выбор места жительства и сохранение миллиардов....!
Ау?!
djuga 26 сентября 2018 | 08:43
ansh: Ау?!
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Ну, если Абрамовичу дали от ворот поворот, то что говорить о других! Он же у нас самый "чистый" был для забугорья из олигархов. В общем, не светит красивая западная жизнь нашим супербогатеям. Я вот всё жду возвращения на родину бывшую "налоговую королеву" Степанову и бывшего министра с/х Елену Скрынник. Ну и всяких пехтиных-митрофановых - уж такие патриоты были, куда там! Пожили там тихо-сладко и будя. Назад, в Вологду-Архангельск-Магадан!
ansh 26 сентября 2018 | 08:50
djuga: А лужковскую бабу?
putn_pnh 26 сентября 2018 | 08:18
Так и должно быть отныне. Только в Венесуэлу!!!
kara 26 сентября 2018 | 08:18
по этой логике и Ходорковского должны пнуть, даже более чем Абрамовича. Или для Европы если ты против России,то и убийца не убийца.
ostapba 26 сентября 2018 | 08:28
kara: убийца не убийца?? Гоп со смыком?? Даже
Так тебе глотку не перепилил Ролдугин?
Смычком даже?
ura_123 26 сентября 2018 | 08:28
kara: Кого именно убил Ходорковский,если у тебя есть информация и ты её скрывал столько лет,то ты пособник преступления.Беги скорее в СК и пиши явку с повинной, тогда тебе скощуха выйдет и бутылка из под шампанского в подарок))))
gvzdk 26 сентября 2018 | 08:29
kara:
"по этой логике и Ходорковского должны пнуть"
Не, по этой логике, Абрамович прежде чем просить вид на жительство , должен 10 лет в тюрьме отсидеть...
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chubuk 26 сентября 2018 | 08:21
"Не приказано принимать!
— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.
— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.
— Вот тебе на! отчего? почему?
— Такой приказ, так уж, видно, следует, — сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!»
ansh 26 сентября 2018 | 08:35
chubuk: Рома - не шушера. Рома столп "рыночной" экономки, бывшее знамя либерастов, ебновскопутинский образец как делать миллиарды в дикой России. Начиная с эшелона ГСМ... однако.
avp235 26 сентября 2018 | 08:25
Оказывается нужно опасаться не "потери лица" в отдельной жизненной ситуации, а "сомнительной репутации", а она создается всю жизнь.
ura_123 26 сентября 2018 | 08:25
Репутация дело такое... пацанчик ведь не только БАБу за чаем бегал,но и тёмные делишки за ним вереницой бегут))))
Кстати,а чем ему не милы горнолыжные курорты Чукотки,на родине-перевёз бы Челси на Чукотку,выступали бы вместе со Спартаком и Динамо в Премьер лиге!
Или паренька напрягает вмёрзшая 11 месяцев в году на родине яхта?
aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 08:25
Либо Вова , либо цивилизация. Усидеть на двух стульях уже и миллиарды не помогут.
ss2020 26 сентября 2018 | 08:30
пол жизни работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя... у лилипутов лилипутина всё гибридно-зеркально!)))
avp235 26 сентября 2018 | 08:38
ss2020:
Да нет, у них то же самое, только качество этой репутации не высокое.
kunst54 26 сентября 2018 | 08:36
Швейцарцы лучше б помолчали бы. Потому что, кто только не хранил и не хранит свое золото в их банках. И мафиози, и нацисты, и кровавые диктаторы, чем только эти деньги не пахнут. Но на Абрамовиче им приятно и выгодно оттоптаться, показать, что кристально честные. Лицемеры!
rom8883 26 сентября 2018 | 09:09
kunst54: Зато очень показательно для остальных.