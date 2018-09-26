Роман Абрамович не смог получить вид на жительство в Швейцарии из-за того, что страна побоялась «репутационных рисков»

Российский бизнесмен требовал запретить прессе публиковать информацию о причинах отказа.

Спустя семь месяцев тайное все же стало явным – суд встал на сторону журналистов и разрешил рассказать о том, почему Роман Абрамович не получил швейцарский вид на жительство. Речь идет о полицейском отчете, в котором говорится о подозрениях в отношении российского бизнесмена. Как пишет газета The Guardian, предприниматель планировал обосноваться на элитном горнолыжном курорте Вербье и в позапрошлом году подал документы. Первоначально местные власти, учитывая состояние олигарха, сочли его «интересным налогоплательщиком» для региона. Однако полиция сочла, что Абрамович представляет угрозу общественной безопасности страны, так как по подозрению его активы якобы имеют частично нелегальное происхождение, а сам он может быть связан с криминальными группировками. При этом официальных обвинений в стране ему никогда не предъявляли.

Представители Абрамовича опровергли информацию о нелегальном бизнесе предпринимателя и попросили полицию Швейцарии скорректировать имеющиеся у них данные.