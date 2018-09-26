Минторг США вводит санкции против 12 российских компаний

Ограничения должны вступить в силу сегодня. В министерстве сообщили, что действия этих компаний противоречат интересам Соединённых штатов.

Систематические ограничения со стороны Запада наносят вред россиянам. Если руководство страны отказывается выполнять требования США, оно должно в корне пересмотреть финансовую политику. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал профессор кафедры финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Санкции Минторга, в частности, запрещают компаниям из списка покупать товары американского происхождения.