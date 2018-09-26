Минторг США вводит санкции против 12 российских компаний
Ограничения должны вступить в силу сегодня. В министерстве сообщили, что действия этих компаний противоречат интересам Соединённых штатов.
Систематические ограничения со стороны Запада наносят вред россиянам. Если руководство страны отказывается выполнять требования США, оно должно в корне пересмотреть финансовую политику. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал профессор кафедры финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
Санкции Минторга, в частности, запрещают компаниям из списка покупать товары американского происхождения.
Комментарии1
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sergo_25_26 26 сентября 2018 | 08:12
раз в неделю как по расписанию. КРЫМНАШ работает.