Главы Чечни и Ингушетии уже сегодня могут подписать соглашение о передаче Грозному части земель Сунженского района
Так, по крайней мере, утверждают ингушские активисты, вышедшие накануне на митинг против этого решения.
Активисты – их, по разным оценкам, было от 100 до 500 человек – требовали от властей прояснить ситуацию с планируемой передачей ингушской земли Чечне. Поводом для митинга, как пишет «Кавказский узел», стала отставка главы Сунженского района Ингушетии Иссы Хашагульгова. В Фейсбуке он назвал свой уход добровольным, однако активисты расценили его как протест чиновника. В частности, как утверждает лидер организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, отставка связана с тем, что уже сегодня планируется передать Чечне часть Сунженского района республики. Впрочем, официального подтверждения этому, как отмечает «Кавказский узел», пока нет. По данным «МБХ-Медиа», накануне нескольких участников акции протеста против передачи земель Грозному задержали.
Напомним, в начале сентября глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии по уточнению границ республики. Власти Ингушетии оставили эти действия без публичной реакции.
Комментарии5
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luger_max_otto 26 сентября 2018 | 08:04
Не пора ли остановить Рамзанку Дырова? А то он много чего хочет.
vinnidi 26 сентября 2018 | 08:22
luger_max_otto: Однако Евкуров быстро затрусил и лег под чеченского акадЭмика!!!
apontiy 26 сентября 2018 | 08:08
Что можно делить на территории бывшей Чечено - ингушской АССР?
gregor 26 сентября 2018 | 08:22
Главы Чечни и Ингушетии уже сегодня могут подписать соглашение о передаче Грозному части земель Сунженского района
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Часть земель Подмосковья , тоже красивые места .
nf5096004 26 сентября 2018 | 08:30
И все Чечне. Задабривают.