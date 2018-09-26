Главы Чечни и Ингушетии уже сегодня могут подписать соглашение о передаче Грозному части земель Сунженского района

Так, по крайней мере, утверждают ингушские активисты, вышедшие накануне на митинг против этого решения.

Активисты – их, по разным оценкам, было от 100 до 500 человек – требовали от властей прояснить ситуацию с планируемой передачей ингушской земли Чечне. Поводом для митинга, как пишет «Кавказский узел», стала отставка главы Сунженского района Ингушетии Иссы Хашагульгова. В Фейсбуке он назвал свой уход добровольным, однако активисты расценили его как протест чиновника. В частности, как утверждает лидер организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, отставка связана с тем, что уже сегодня планируется передать Чечне часть Сунженского района республики. Впрочем, официального подтверждения этому, как отмечает «Кавказский узел», пока нет. По данным «МБХ-Медиа», накануне нескольких участников акции протеста против передачи земель Грозному задержали.

Напомним, в начале сентября глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии по уточнению границ республики. Власти Ингушетии оставили эти действия без публичной реакции.