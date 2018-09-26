Хасан Роухани: Санкции, которые США вводят в отношении Тегерана, направлены против иранского народа и прогресса

Санкции, которые США вводят в отношении Тегерана, направлены против иранского народа и прогресса, заявил президент республики Хасан Роухани. В интервью CNN он сказал, что Вашингтон совершает большую ошибку. Накануне стало известно, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия обсуждают создание финансового механизма для расчётов с Ираном в обход санкций США. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на это сказал, что Вашингтон не позволит обойти антииранские санкции и Тегеран заплатит высокую цену, если попытается противостоять Соединённым Штатам, передаёт агентство Рейтер.