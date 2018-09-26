Хасан Роухани: Санкции, которые США вводят в отношении Тегерана, направлены против иранского народа и прогресса
Санкции, которые США вводят в отношении Тегерана, направлены против иранского народа и прогресса, заявил президент республики Хасан Роухани. В интервью CNN он сказал, что Вашингтон совершает большую ошибку. Накануне стало известно, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия обсуждают создание финансового механизма для расчётов с Ираном в обход санкций США. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на это сказал, что Вашингтон не позволит обойти антииранские санкции и Тегеран заплатит высокую цену, если попытается противостоять Соединённым Штатам, передаёт агентство Рейтер.
Комментарии4
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vilingrad 26 сентября 2018 | 07:36
Также как и против России. Очень прогрессивные страны, обе...
ansh 26 сентября 2018 | 07:37
Дикари и прогресс?
arye_11 26 сентября 2018 | 07:37
Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия обсуждают создание финансового механизма для расчётов с Ираном в обход санкций США.
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"Они сами продадут нам веревку, на которой мы их и повесим"
(В.И.Ленин)
100 лет назад сказано, а суть политического идиотизма не изменилась и сегодня.
tag188 26 сентября 2018 | 07:41
А средневековый режим аятолл, значит, способствует невиданному прогрессу?