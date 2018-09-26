Шеф-редактор издания The Insider готов дать показания против Петрова и Боширова, обвиняемых в отравлении Скрипалей

Об этом Роман Доброхотов сообщил сайту МБХ-Медиа. Он подчеркнул, что сам не нарушал никаких законов. Ранее The Insider и расследовательская группа Bellingcat сделали выводы о причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам на основе сведений об их паспортах в базе Федеральной миграционной службы. Накануне издание Росбалт сообщило, что ФСБ начала проверку по факту утечки данных Петрова и Боширова.