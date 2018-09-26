В Ингушетии задержали несколько участников митинга против передачи части земель Сунженского района республики Чечне

Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа». По его данным, всего в акции участвовали более пятисот человек. Они вышли на митинг после сообщений о том, что глава района подал в отставку, уход Иссы Хашагулькова связали с планами по передаче земель.

Как отмечает МБХ-Медиа, сегодня в Магасе должна пройти встреча глав республик Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова, на которой планируется подписать соглашение о передачи Чечне части Сунженского района. В начале сентября стало известно, что Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии, которая должна уточнить границы Чечни.