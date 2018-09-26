Власти Чечни обрушились с критикой на бойца Конора МакГрегора, который нелестно отозвался о Рамзане Кадырове
Министр по национальной политике республики Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что ирландский боец «пытался заработать сомнительные очки». Умаров назвал МакГрегора «клоуном», «выскочкой» и усомнился в его психическом здоровье. Министр также добавил, что считает «неоправданной роскошью» произносить имя МакГрегора рядом с Рамзаном Кадыровым.
6 октября ирландский боец смешанных боевых искусств должен встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Несколько дней назад, выступая на пресс-конференции, МакГрегор раскритиковал отца своего соперника за фотографию с Кадыровым, а самого главу Чечни назвал «диктатором» и «безумным человеком».
Комментарии2
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lenin3 26 сентября 2018 | 07:26
А кто ещё Рамзанке правду о нем скажет,местные только занимаются вылизыванием ботинок хозяина...
А Моськи пусть тявкают,Конор даже не заметит их...)))
vilingrad 26 сентября 2018 | 07:41
Хуже. В частной беседе борец отзывался о Кадырове, как об "ишаке", желал "чтобы отсохли его кишки" и "чтобы смрадное дыхание Рамзана перестало отравлять воздух". Возмутительно!