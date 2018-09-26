Он ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 61 года.

Церемония прощания проходит в Государственном траурном зале министерства национальной обороны в столице Республики. Оттуда завтра утром траурный кортеж отправится на малую родину политика — в северную провинцию Нинбинь, расположенную в 90 км от Ханоя. В тот же день пройдут похороны на кладбище уезда Кимшон. В эти два дня в стране объявлен траур. Приспущены национальные флаги, приостановлены все развлекательные мероприятия, а телеканалы, радиостанции и культурные учреждения внесут соответствующие коррективы в свои программы.

Чан Дай Куанг возглавил страну в апреле 2016 года. Он был избран парламентом сроком на пять лет. Как сообщили в Центральном управлении здравоохранения Вьетнама, на протяжении последнего года глава государства боролся с тяжелой болезнью. Состояние резко ухудшилось в минувший четверг, его доставили в ханойский военный госпиталь. Президент впал в кому и в пятницу утром скончался, не приходя в сознание.

Обязанности руководить страной временно возложены на 59-летнюю вице-президента Данг Тхи Нгок Тхинь. Она стала первой в истории Вьетнама женщиной на посту главы государства.