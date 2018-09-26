Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом пройдут сегодня в Брюсселе

Они касаются транспортировки российского газа в ЕС после 2019 года.

В конце следующего года истекает срок действия контракта о поставках газа на Украину, а также договора о транзите газа через территорию страны в Европу. В это же время планируется ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» — он позволит России осуществлять транспортировку на рынок ЕС в обход Украины, с которой у нее давно идет газовый спор в Стокгольмском арбитраже. Киев же заинтересован в сохранении транзита через территорию своей страны, а соответственно, и доходов от него. Евросоюз также хочет, чтобы Украина после 2019 года сохранил свою роль. Переговоры по этому вопросу возобновились летом, затем стороны встретились в Брюсселе в середине сентября. В ходе предстоящего раунда консультаций эксперты Украины, Евросоюза и России обсудят возможные условия будущего контракта, а также прогноз по спросу на газ в ЕС до 2030 года.

Напомним, что предыдущий контракт между Украиной и Россией был заключен в 2009 году. В будущем, если сторонам не удастся найти консенсус по вопросу транзита и поставки будут осуществляться через «Северный поток-2», Украина может потерять более 2,5 миллиардов долларов в год.