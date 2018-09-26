Суд в Херсоне сегодня рассмотрит жалобу на арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского

Власти обвиняют журналиста в государственной измене.

Адвокаты Кирилла Вышинского пытаются оспорить продление содержания под стражей своего подзащитного. Ранее суд оставил руководителя «РИА Новости Украина» под арестом до начала ноября. Вчера расследование дела журналиста было окончено. Вскоре, по словам правоохранителей, материалы должны поступить в суд.

Вышинский был задержан в мае после обыска в здании редакции «РИА Новости Украина». В СБУ считают, что главный редактор вел «подрывную деятельность» против Киева – якобы посещал Крым для «оправдания аннексии», и самопровозглашенные ЛНР и ДНР «для поддержки сепаратистов». Кроме того, журналист, по сведениям спецслужб, за эту деятельность регулярно получал деньги из Москвы. Сам Вышинский обвинения в свой адрес отрицает. Он назвал действия украинских силовиков «отрепетированными».

В России по факту задержания Вышинского возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста. Руководитель «РИА Новости Украина» имеет двойное гражданство.