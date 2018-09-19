Банки в России с сегодняшнего дня смогут приостанавливать сомнительные операции по картам на срок до 2-х дней

Сегодня вступает в силу закон, согласно которому банки смогут по собственному усмотрению блокировать электронные средства платежей, банковские карты и электронные кошельки граждан. Блокировки будут осуществляться, если банк выявит признаки совершения операции без согласия плательщика.

Эта идея неразумна, граждане не нуждаются в подобной заботе. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политик и предприниматель Дмитрий Потапенко.

В числе прочего банки смогут приостанавливать денежные переводы на срок до двух дней.