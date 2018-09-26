Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект закона о повышении пенсионного возраста
Инициатива правительства вызвала недовольство населения, по всей стране прошли акции протеста. Ко второму чтению документ несколько скорректировали.
Поправки к законопроекту предлагают послабления для женщин. Им разрешат уходить на пенсию не в 63 года, а 60 лет. Тогда как для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых остался тем же: 65 лет. Первоначальный вариант документа депутаты Госдумы приняли ещё в июле до ухода на летние каникулы. Голосовали за него правда только единороссы, остальные фракции — КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия — были против. Страну охватили протестные выступления разных политических сил. В ситуацию пришлось вмешаться президенту. Владимир Путин в конце лета даже выступил со специальным телеобращением к россиянам, что делает крайне редко. И предложил смягчить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а многодетным матерям предоставить право ухода на пенсию досрочно. В таком варианте думский комитет по труду вчера рекомендовал рассмотреть проект закона во втором чтении. Впрочем, помимо единороссов даже в таком виде остальные фракции документ вряд ли поддержат.
Противники повышения пенсионного возраста намерены сегодня с девяти утра пикетировать Госдуму. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что мероприятие пройдёт в форме встречи депутатов с избирателями. В третьем чтении законопроект могут рассмотреть завтра. И принять закон в целом.
Комментарии3
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stoik33 26 сентября 2018 | 07:11
Единоросы - антинародная, проправительственная партия.
lenin3 26 сентября 2018 | 07:14
Одна надежда:если все депутаны "возьмут больничный"или"уедут в командировку",кворума не будет.Все-таки даже у утырков должен быть инстинкт самосохранения,не всем захочется люстрации через повешение на фонаре...
sam2018 26 сентября 2018 | 07:25
ГД примет закон о пенсиях, ВВП его подпишет и не останется оппозиции повода для протестов, разве что подчиниться решению Госдепа о назначении МБХ президентом России.