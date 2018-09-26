Журналист Сергей Канев опасается уголовного дела из-за расследования о Петрове и Боширове
Накануне источники агентства Росбалт сообщили, что ФСБ начала проверку после утечки личных данных обвиняемых в отравлении Скрипалей и теперь ищет сотрудников МВД, которые могли продать журналистам документы. Канев считает, что лишь подтверждает версию о том, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно сотрудники военной разведки. Канев считает, что ситуация может обернуться уголовным преследованием и других участников расследования, в частности, против шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. В свою очередь Доброхотов сказал, что никаких законов не нарушал, но готов дать показания против Петрова и Боширова, сообщает сайт МБХ-Медиа.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansh 26 сентября 2018 | 07:08
Стало быть чекисты признали - что туристы, путинские торпеды "Петров" и "Боширов" не предприниматели, а служивые...
lenin3 26 сентября 2018 | 07:18
У российских структур логика наоборот:самолет сбили чурки-виноваты евреи,инфу слили сотрудники МВД-виноваты журналисты,а уж Навальный,сидя в тюрьме,силой мысли упрявляет всем миром...