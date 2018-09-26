Президент США готов пока оставить Рода Розенстайна на посту заместителя генпрокурора США
Об этом Дональд Трамп сообщил своим советникам, пишет со ссылкой на источники газета «Уолл-стрит джорнэл». Глава государства решил завтра лично выслушать Розенстайна, который, как утверждало издание The New York Times, призывал тайно записывать разговоры с Трампом, чтобы впоследствии с помощью этих записей обвинить президента в служебном несоответствии. Напомним, Розенстайн курирует расследование вмешательства России в американские выборы.
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