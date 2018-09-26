Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Петербурга
Об этом экс-кандидат в президенты сказала на открытии московского отделения «Партии перемен». Собчак добавила, что всё будет зависеть от партийных договорённостей. По её словам, важно не повторить ситуацию в Москве и сделать так, чтобы в Петербурге был один кандидат от оппозиции, который действительно сможет конкурировать с Георгием Полтавченко, сообщает РИА «Новости». Выборы пройдут в следующем году.
Комментарии7
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ansh 26 сентября 2018 | 06:53
Позиция Фимы Собак давно известна. Со времен её выхода на политический ипподром: «не менять власть, а влиять на власть».
Троянская кобыла для оппозиции. Есть слепые в стане либерастов?
Вперёд, за Собак! :-)
amnirkov 26 сентября 2018 | 07:02
Собчак уловила момент,когда все зачищено напрочь для допуска не дояльных к власти лиц и стала ловить рыбку для себя в мутной воде.
svetla_ya 26 сентября 2018 | 07:07
Опять "против всех" но за себя.
condor00 26 сентября 2018 | 07:07
Я дал себе один шанс поверить в Собчак. Больше не повторится.
buzukin1905 26 сентября 2018 | 07:08
А еще говорят - нету социальных лифтов! Глаза разуйте! Папа был всего-навсего мэром - а дочка уже побыла кандидатом в президенты и не исключает, што побудет кандидатом в губернаторы! Глядь - такая аж и до кандидата в ведущие Дом-2 дорастет, точнее - вернется взад :) Ну а детки, оба двое, уж абсолютно точно продолжат профессиональную политическую карьеру этого славного семейства... Страна обетованная, встречай!
severnaj 26 сентября 2018 | 07:08
А потом еще одного Путина жди , Россия.
vot_eto_da 26 сентября 2018 | 07:21
Одна страна, один народ, одна оппозиция => один вождь