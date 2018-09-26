Поддержку попавших под санкции структур Олега Дерипаски решили ограничить одним годом
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ» . Как пишет издание, вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть радикальный подход Минпромторга по выдаче «Русским машинам» и группе ГАЗ бессрочных преференций в госзакупках. Теперь речь идёт о поддержке только в течение следующего года.
Комментарии2
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ansh 26 сентября 2018 | 07:00
Почему одним то?
"Патриоты" готовы поддерживать своего Олежку бесконечно долго. Пока "патриоты" не кончатся.
sergo_25_26 26 сентября 2018 | 07:12
Маловато будет.