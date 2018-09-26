Поддержку попавших под санкции структур Олега Дерипаски решили ограничить одним годом

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ» . Как пишет издание, вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть радикальный подход Минпромторга по выдаче «Русским машинам» и группе ГАЗ бессрочных преференций в госзакупках. Теперь речь идёт о поддержке только в течение следующего года.