Дмитрий Гудков собирается баллотироваться в Мосгордуму
Об этом лидер Партии перемен, прежде носившей название «Гражданская инициатива» сообщил накануне, пишет газета «Коммерсантъ» . Во вторник был открыт штаб партии в Москве. Дмитрий Гудков рассказал о начале переговоров, в том числе с ПАРНАСом и «Яблоком», с целью развести кандидатов по округам, создать единую платформу для привлечения денег и размещения рекламы в соцсетях и сформировать сеть волонтёров. По мнению Гудкова, договориться по выборам в Мосгордуму оппозиционным партиям будет легче, чем на выборах мэра столицы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ebyliberactov 26 сентября 2018 | 06:45
А бабло будет поступать как всегда из-за бугра из госдепа США и от Мишки Хуйдурковского.
sam2018 26 сентября 2018 | 07:01
А по по не по ?
jblack2 26 сентября 2018 | 07:07
На хрена ему баллотироваться в гордуму, когда ему и на Эхе и Радио свобода не дурно живётся. Ему бы ещё в Comedy club, да шутки больно плоские...