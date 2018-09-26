Поставки комплексов С-300 Дамаску заставят Израиль думать, прежде чем наносить удары, заявили в сирийском МИДе

Заместитель министра Фейсал Мекдад сказал агентству Синьхуа, что Израиль привык нападать под разными предлогами, но теперь должен будет пересмотреть своё отношение.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 спустя несколько дней после того, как сирийские ПВО сбили российский военный самолёт. Москва обвинила в случившемся израильских лётчиков, которые, по версии военного ведомства нашей страны, подставили Ил-20 под удар. Израиль вину отрицает. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что государство продолжает координировать свои действия с Россией в Сирии.

Ранее Нетаньяху отметил, что поставки С-300 «безответственным лицам» приведут к росту напряжённости в Сирии.