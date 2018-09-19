Госдума сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект о пенсионной реформе

Документ доработали с учётом предложений Владимира Путина. Президент, в частности, сказал, что пенсионный возраст для женщин нужно повысить не восемь лет, а на пять. Вице-премьер Татьяна Голикова тогда отметила, что потенциальные потери от предложения главы государства исчисляются миллиардами. Предполагается, что уже завтра законопроект будет одобрен в окончательном третьем чтении.

Между тем противники пенсионной реформы этим утром планируют провести акцию у здания Госдумы. Об этом «Эху Москвы» сообщил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Рашкин напомнил, что встречи депутатов с избирателями не требуют согласования, необходимо лишь подавать уведомление и эта процедура была выполнена.