Торговые отношения между США и Британией после выхода Соединённого королевства из ЕС обсудят сегодня лидеры двух стран
Основная тема переговоров главы британского правительства Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа — торговое соглашение между странами. Его цель смягчить удар по экономике Великобритании после её выхода из состава Евросоюза. Это может произойти в марте следующего года. Правительство Мэй считает одной из ключевых экономических выгод от «брексита» возможность заключать торговые сделки независимо от ЕС, отмечает Рейтер. Источник агентства подчеркнул: у Мэй и Трампа цитата «есть твёрдая приверженность идее заключения соглашения о свободной торговле между странами после выхода Британии из ЕС». Лидеры США и Британии также обсудят вопрос применения химического оружия, ссылаясь на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и химические атаки в Сирии. Политики встретятся в Нью-Йорке на полях 73й Генассамблеи ООН.
Лейбористы намерены голосовать против любого плана по выходу Британии из состава ЕС, который предложит глава правительства Тереза Мэй, сообщает Рейтер.
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