Политик и телеведущая Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Петербурга в следующем году
Политик и телеведущая Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Петербурга в следующем году. Об этом она сказала на открытии московского отделения «Партии перемен». Собчак добавила, что всё будет зависеть от партийных договорённостей. По её словам, важно не повторить ситуацию в Москве и сделать так, чтобы в Петербурге был один кандидат от оппозиции, который действительно сможет конкурировать с Георгием Полтавченко, сообщает РИА Новости.
Комментарии4
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ansh 26 сентября 2018 | 05:41
С Фимой Собак давно ясно. Со времен её выхода на политический ипподром: «не менять власть, а влиять на власть».
Троянская кобыла для оппозиции.
Но есть, есть ещё слепые, которым требуется поводырь. Слепой поводырь для слепых.
Который поведёт адептов на запах, шелест, .... купюр....
shplint_05 26 сентября 2018 | 05:42
Всё это дешёвый пиар. Никто за эту мадам с пониженной социальной ответственностью голосовать не станет.
kochar 26 сентября 2018 | 05:43
Вот и прокололась Ксюша.
Клоунада на выборах и есть плата постом мэра за отбирания голосов.
Неплохой подарок.
ebyliberactov 26 сентября 2018 | 05:59
А соперником ей будет Вольфрам Ванадьевич. Запасайтесь люди попкорном вас ждёт интересное состязание двух великих клоунов мира!