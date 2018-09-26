Политик и телеведущая Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Петербурга в следующем году. Об этом она сказала на открытии московского отделения «Партии перемен». Собчак добавила, что всё будет зависеть от партийных договорённостей. По её словам, важно не повторить ситуацию в Москве и сделать так, чтобы в Петербурге был один кандидат от оппозиции, который действительно сможет конкурировать с Георгием Полтавченко, сообщает РИА Новости.