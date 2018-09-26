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05:05, 26 сентября 2018

В Вашингтоне поддерживают предстоящее предоставление автокефалии Украинской православной церкви

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. В сообщении говорится, что Соединённые Штаты уважают Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога. В Госдепе также подчеркнули, что по-прежнему выступают в поддержку территориальной целостности Украины, передаёт агентство Интерфакс.

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stebinmaku 26 сентября 2018 | 05:19

Об этом сообщила пресс-служба Небесной канцелярии Господнего департамента США.

unprejudiced 26 сентября 2018 | 06:07

Петру Порошенко пришлось вернуть Константинопольскому патриарху 15 млн. долларов США, которые он себе присвоил. Это произошло после того, как история с подкупом Варфоломея и «исчезновением» крупной суммы, что предназначалась для создания в Украине Единой помесной православной церкви всплыла в СМИ.

Как сообщалось, накануне визита Порошенко в Стамбул несколько богатейших людей Украины «сбросились», чтобы ускорить процесс создания Единой помесной православной церкви. Было собрано около 25 млн. долларов. Они должны были пойти на вознаграждение Константинопольскому патриарху Варфоломею за издание томоса об автокефалии украинской православной церкви. Однако, за словами приближенных к Гаранту людей, во время встречи 9 апреля Порошенко передал ему только 10 млн. долларов.

Как следствие, узнав о таких раскладах, Варфоломей отменил участие делегации Фанара – резиденции Константинопольского патриарха, в празднование 1030-летия Крещения Руси 27 июля в Киеве.

«Такое решение со стороны Варфоломея было ничем иным, как жестким ультиматумом Порошенко вернуть украденные деньги. Конечно, чтобы окончательно не потерять собственное лицо в свете громких заявлений об издании томоса об автокефалии украинской православной церкви Петру Алексеевичу просто пришлось вернуть эти 15 миллионов на нужды Константинополя», - сообщил журналистам надежный источник.

За предварительной информацией, только после получения остальной суммы, Варфоломей все-таки дал согласие на отправку в Киев официальной делегации Фанара в составе митрополита ГаальскогоЭммануила, епископа Чикагского Даниила и Эдмонтонского Иллариона.

Источник - украинские сми

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