В Вашингтоне поддерживают предстоящее предоставление автокефалии Украинской православной церкви

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. В сообщении говорится, что Соединённые Штаты уважают Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога. В Госдепе также подчеркнули, что по-прежнему выступают в поддержку территориальной целостности Украины, передаёт агентство Интерфакс.