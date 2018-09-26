В Ингушетии более пятисот человек вышли на митинг против передачи земель Чечне

Несколько участников задержали. Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа». По его данным, сегодня в Магасе должна пройти встреча глав республик Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова, на которой планируется подписать соглашение о передаче Чечне части Сунженского района Ингушетии. Митинг начался после того, как стало известно, что глава района подал в отставку, уход Иссы Хашагулькова связали с планами по передаче земель.