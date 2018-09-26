Сергей Фургал намерен формировать коалиционное правительство из представителей всех партий
Избранный губернатором Хабаровского края Сергей Фургал намерен формировать коалиционное правительство из представителей всех партий. Об этом он сказал после того, как краевой избирком окончательно утвердил итоги выборов. Сегодня комиссия официально объявила кандидата от ЛДПР Фургала победителем. Инаугурацию назначали на 28 сентября, сообщает агентство Интерфакс.
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