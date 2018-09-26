Полиция Берлина взяла под охрану Петра Верзилова и его близких

Это связано с тем, что за участником Pussy Riot и его окружением велась слежка. Помимо Верзилова охраняют трёх человек, рассказала на своей странице в Фэйсбуке участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Она считает, что люди, которые занимаются наблюдением, могут быть сотрудниками управления МВД России по противодействию экстремизму.

Верзилов попал в больницу с признаками отравления две недели назад. Близкие перевели его на лечение в Германию. Накануне сам Верзилов впервые после госпитализации написал о своём состоянии. Он рассказал, что 12 дней был как в чёрной дыре. «Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное», — говорится в его сообщении в Твиттере.