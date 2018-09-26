Роману Абрамовичу отказали в получении вида на жительство в Швейцарии

Решение связано с подозрениями в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами, пишет швейцарская газета «Тагес Анцайгер». Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против медиагруппы, в которую входит это издание. Предприниматель требовал запретить публикацию статьи, сообщает газета «Гардиан». Юристы бизнесмена назвали утверждения из публикации ложными и заявили о намерении судиться с теми, кто распространяет такие сведения.