Роману Абрамовичу отказали в получении вида на жительство в Швейцарии
Решение связано с подозрениями в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами, пишет швейцарская газета «Тагес Анцайгер». Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против медиагруппы, в которую входит это издание. Предприниматель требовал запретить публикацию статьи, сообщает газета «Гардиан». Юристы бизнесмена назвали утверждения из публикации ложными и заявили о намерении судиться с теми, кто распространяет такие сведения.
Комментарии4
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kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 04:11
Путинские холуи должны знать что от них очень плохо пахнет, они вонь Путина и тех убиенных которых уничтожает Путинское Гестапо.
Все Путинцы должны быть в России, в Кремле, сосать у дзюдоиста.
Они больше не "меценаты" они раковая опухоль, криминальная прослойка, от которой любое нормальное общество должно отделить от себя.
Абрамович может расчитывать только на Зимбабве или острова Говнадия.
hicat 26 сентября 2018 | 04:31
Так ему!
kochar 26 сентября 2018 | 04:33
Пустячок,а приятно.
fessgray 26 сентября 2018 | 04:39
возможных контактах с криминальными структурами
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Это они жестко так Кремль охарактеризовали! :-)