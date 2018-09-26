Дмитрий Гудков собирается баллотироваться в Мосгордуму

Об этом лидер Партии перемен, прежде носившей название «Гражданская инициатива» сообщил накануне, пишет газета «Коммерсант». Во вторник был открыт штаб партии в Москве. Дмитрий Гудков рассказал о начале переговоров, в том числе с ПАРНАСом и «Яблоком», с целью развести кандидатов по округам, создать единую платформу для привлечения денег и размещения рекламы в соцсетях и сформировать сеть волонтёров. По мнению Гудкова, договориться по выборам в Мосгордуму оппозиционным партиям будет легче, чем на выборах мэра столицы.