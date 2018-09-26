Журналист Сергей Канев опасается уголовного дела из-за расследования о Петрове и Боширове

Накануне источники агентства Росбалт сообщили, что ФСБ начала проверку после утечки личных данных обвиняемых в отравлении Скрипалей и теперь ищет сотрудников МВД, которые могли продать журналистам документы. Канев считает, что это обернётся уголовным делом против него и других участников расследования, в частности, против шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. В свою очередь Доброхотов сказал, что никаких законов не нарушал, но готов дать показания против Петрова и Боширова, сообщает сайт МБХ-Медиа. По мнению журналистов, проверка со стороны ФСБ лишь подтверждает их версию о том, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно сотрудники ГРУ.