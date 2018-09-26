В Челябинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора

Об этом сообщила городская администрация. Чиновники говорят, чтопривлекли мусоровозы из других городов и сейчас уборка Челябинска ведётся круглосуточно. Городская свалка прекратила принимать отходы 11 сентября. Компании-подрядчики должны были начать вывозить мусор из дворов на новые полигоны, расположенные дальше от города, многие не стали этого делать, ссылаясь на нерентабельность. По мнению чиновников, таким образом, компании решили повлиять на тарифную политику.