В Россию вернулся ещё один фигурант так называемого «списка Титова»

Это юрист Дмитрий Паньков, обвиняемый в разглашении коммерческой тайны и срыве сделки на 700 миллионов рублей, сообщает РБК. Сам Паньков сказал изданию, что в Москве с него взяли подписку о невыезде, теперь будет рассматриваться вопрос о прекращении преследования в связи с примирением сторон.

В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые опасаются уголовного преследования на родине, но желают вернуться в Россию.