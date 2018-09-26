В Россию вернулся ещё один фигурант так называемого «списка Титова»
Это юрист Дмитрий Паньков, обвиняемый в разглашении коммерческой тайны и срыве сделки на 700 миллионов рублей, сообщает РБК. Сам Паньков сказал изданию, что в Москве с него взяли подписку о невыезде, теперь будет рассматриваться вопрос о прекращении преследования в связи с примирением сторон.
В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые опасаются уголовного преследования на родине, но желают вернуться в Россию.
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