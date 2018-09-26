Вашингтон не позволит обойти антииранские санкции, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он уточнил, что это касается как стран Евросоюза, так и других государств, передаёт агентство Рейтер. Болтон добавил, что Тегеран заплатит высокую цену, если попытается противостоять Соединённым Штатам, передаёт агентство Рейтер. Накануне стало известно, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия обсуждают создание финансового механизма для расчётов с Ираном в обход санкций США.