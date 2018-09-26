Вашингтон не позволит обойти антииранские санкции, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
Вашингтон не позволит обойти антииранские санкции, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он уточнил, что это касается как стран Евросоюза, так и других государств, передаёт агентство Рейтер. Болтон добавил, что Тегеран заплатит высокую цену, если попытается противостоять Соединённым Штатам, передаёт агентство Рейтер. Накануне стало известно, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия обсуждают создание финансового механизма для расчётов с Ираном в обход санкций США.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.