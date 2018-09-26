Американского комика Билла Косби приговорили к тюремному сроку по обвинению в изнасиловании и домогательствах
Срок заключения пока не установлен, предполагается, что 81-летний актёр проведёт в тюрьме от трёх до десяти лет и заплатит штраф — 25 тысяч долларов. Как сказали представители обвинения, он все ещё представляет угрозу для женщин.
Актёр в середине 80-х годов играл роль отца афроамериканского семейства в популярной передаче «Шоу Косби». Благодаря этой роли он заслужил репутацию морального авторитета в США и титул «главного папы Америки», отмечает Би-би-си.
Комментарии1
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vinokur 26 сентября 2018 | 01:51
Как сказали представители обвинения, 81-летний актёр всё ещё представляет угрозу для женщин… \\\
Вот ведь обвинение ... И опровергать не хочется.