Американского комика Билла Косби приговорили к тюремному сроку по обвинению в изнасиловании и домогательствах

Срок заключения пока не установлен, предполагается, что 81-летний актёр проведёт в тюрьме от трёх до десяти лет и заплатит штраф — 25 тысяч долларов. Как сказали представители обвинения, он все ещё представляет угрозу для женщин.

Актёр в середине 80-х годов играл роль отца афроамериканского семейства в популярной передаче «Шоу Косби». Благодаря этой роли он заслужил репутацию морального авторитета в США и титул «главного папы Америки», отмечает Би-би-си.