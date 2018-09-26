«Спартак» выступил с разъяснениями по поводу переноса матча с «Енисеем» из-за неготовности стадиона в Красноярске

«Спартак» выступил с разъяснениями по поводу переноса матча с «Енисеем» в другой город из-за неготовности стадиона в Красноярске. Сейчас рассматривается два варианта: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве) либо встреча пройдёт на резервном стадионе «Енисея» в Тюмени, — говорится на сайте Спартака. Столичный футбольный клуб известил Российскую премьер-лигу, что предпочёл бы сыграть в Москве. Окончательное решение будет объявлено сегодня.

В «Спартаке» добавили, что объявили выговор своему сотруднику Филиппу ПапенкОву, который написал в Твиттере, что уже купленные болельщиками московской команды авиабилеты в Красноярск – это «частные проблемы». Сам ПапенкОв в последствие удалил твит и извинился.