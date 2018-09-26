Власти Чечни обрушились с критикой на бойца Конора МакГрегора, который нелестно отозвался о Рамзане Кадырове

Министр по национальной политики республики Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что ирландский боец «пытался заработать сомнительные очки». Умаров назвал МакГрегора «клоуном», «выскочкой» и усомнился в его психическом здоровье. Министр также добавил, что считает «неоправданной роскошью» произносить имя МакГрегора рядом с Рамзаном Кадыровым.

6 октября ирландский боец смешанных боевых искусств должен встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Несколько дней назад, выступая на пресс-конференции,МакГрегор раскритиковал отца своего соперника за фотографию с Кадыровым, а самого главу Чечни назвал «диктатором» и «безумным человеком».