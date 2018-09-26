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01:04, 26 сентября 2018

Ксения Собчак не исключила участия в выборах губернатора Петербурга

Об этом экс-кандидат в президенты сказала на открытии московского отделения «Партии перемен». Собчак добавила, что всё будет зависеть от партийных договорённостей. По её словам, важно не повторить ситуацию в Москве и сделать так, чтобы в Петербурге был один кандидат от оппозиции, который действительно сможет конкурировать с Георгием Полтавченко, сообщает РИА Новости. Выборы пройдут в следующем году.

Комментарии

8

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dominator13 26 сентября 2018 | 01:10

эта вафля теперь везде свою лошадинную морду пихать будет, лживая тупая сучонка

danko1 26 сентября 2018 | 01:17

dominator13: ,Всегда надо опасаться тех, кто желает получить власть, не имея к этому никаких оснований, кроме наглости и в данном случае близости к Путину.
Выбирать надо тех, для кого власть обуза и тяжкая обязанность, а в дополнении к знаниям и возможности управлять, опыта, есть чувство долга перед народом и ответственность за страну.
Тех надо выбирать, у кого нет амбиций и личной заинтересованности.
В отсутствии гласности и мощной оппозиции это только в теории возможно.

zapadnay 26 сентября 2018 | 01:25

Как говорится, не в дверь, так в окно...

danko1 26 сентября 2018 | 01:31

zapadnay: Одни амбиции на пустом месте. Кроме хорошего образования ни одной заслуги у неё нет, ни опыта управления. ни опыта хозяйственника.
Даже в политике, не считая позорной президентской кампании, всего полгода "поучаствовала".
Да и участие только в выступлении на митингах 2011-2012 г.г. проявилось, на которых её освистывали, как чужака.

kisa2000 26 сентября 2018 | 01:16

Это Собчак то от оппозиции, насмешила....

sokal123 26 сентября 2018 | 01:18

Вернейшая ученица пахана направлена в губернаторы Питера . Ей может улыбнуться пахан , значит придет ее время. Господи ,что творится - низкая шушера ,предающая всех и вся лезет в " новые дворяне " . Капец !

andrang2 26 сентября 2018 | 01:38

Спойлерша.
(Вроде печатное слово, пока)

peresvet73 26 сентября 2018 | 01:48

Какая же она предсказуемая! - Увидела, как проходит выборная кампания, увидела, что люди голосуют за кого угодно только не за действующую власть и ЕР, и сразу созрел план! За год ещё много чего изменится, возможно, что крестнице Путина придётся скрываться за границей, если успеет...

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