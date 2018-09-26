Суд в Краснодаре продлил на 72 часа срок задержания адвоката Михаила Беньяша по делу о нападении на полицейского

Об этом сайту «Медиазона» сообщили в правозащитной группе «Агора». Там уточнили, что это связано с необходимостью госпитализации, медики заподозрили у Беньяша двустороннюю пневмонию.

По словам сочинского адвоката, он приехал в Краснодар накануне акции против пенсионной реформы 9 сентября, чтобы помочь тем, кого могли задержать и в итоге в день акции сам был задержан. Беньяш говорит, что силовики его избили. Полицейские утверждают, что в машине адвокат на них нападал, бился головой об стекло и пытался сбежать.