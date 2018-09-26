В руководстве Чечни весьма резко отреагировали на высказывания ирландского бойца MMA Конора Макгрегора о Кадырове
В руководстве Чечни весьма резко отреагировали на высказывания ирландского бойца MMA Конора Макгрегора о Рамзане Кадырове. Напомним, Макгрегор ранее назвал главу Чечни «диктатором» и «сумасшедшим».
Чеченский министр правительства по внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что Макгрегор ведет себя как «эпатажный клоун», — об этом сообщает «Говорит Москва».
«То что нецензурно он там изрыгнул — это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. И Конор МакГрегор настолько мелок в данных параллелях, что даже произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым, я считаю совершенно неоправданной роскошью», — добавил Умаров.
Комментарии16
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starokozlovicky2gus 26 сентября 2018 | 00:07
А в лицо МакГрегору слабо это повторить? Или он только сидя у себя в Чеченистане такой смелый?
danko1 26 сентября 2018 | 00:50
starokozlovicky2gus: Правду только в России, да еще нескольких странах с диктаторским режимом, экстремизмом считают.
Да и на клоуна очень Кадыров похож.
Но для него это комплимент.
ura_123 26 сентября 2018 | 00:07
Что это такое «руководство чечни» и кому какое до них дело?
ze_danil 26 сентября 2018 | 00:12
вот самым умным было бы просто проигнорировать
но, видимо, у убивателя русских в 16 лет так полыхнуло, что удержаться сил не было совсем...
viktorova 26 сентября 2018 | 00:12
Рамзанка очканет, как золотов, макгрегора на поединок вызвать.
Да и золотов тоже очканет.
Два ср@ных вояки только против слабых могут варежку открывать.... не мужчины ...
mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 00:16
Однако он позволил себе эту "неоправданную роскошь".
Теперь кадырка поставлен в один ряд с "эпатажным клоуном".
kp6ic 26 сентября 2018 | 00:17
путину он вылизывает с причмокиванием, а про кадырова сказал так сказал. лицемерно это и пошло. надо быть последовательным.
asyrj 26 сентября 2018 | 00:22
Ну а зачем тогда произносишь рядом?
sm59 26 сентября 2018 | 00:37
Мак Грегор УДИВИЛ!!!
В Америке был ... надцатым из гладиаторов с перебитым носом и сломанными хрящами ушей.
А в России - ЕДИНСТВЕННЫЙ из депутатов, который говорит то, что думает, И один из немногих, для кого совесть и честь - не пустой звук.
sm59 26 сентября 2018 | 00:49
sm59: Извиняюсь, перепутал Мак Грегора с Монсоном. Уж очень они похожи :) И по виду, и по поведению.
kohtopa 26 сентября 2018 | 00:40
"эпатажный клоун"
Раньше Петухами всех называли, кто рамзанке на башку ссал.
kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 00:51
"это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера."
То чего нет, обидеть нельзя ...
kaplan911 26 сентября 2018 | 00:54
Извиняться будет, не ?!
dominator13 26 сентября 2018 | 00:56
Конору по ... , что там считают в какой то банановой стране дикари
lawyer12 26 сентября 2018 | 01:12
бомбануло у приматов))), значит прав Конор)))
perche 26 сентября 2018 | 01:26
Этот "сумасшедший диктатор" может еще и путина заменить. Россия - страна чудес.