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00:03, 26 сентября 2018

В руководстве Чечни весьма резко отреагировали на высказывания ирландского бойца MMA Конора Макгрегора о Кадырове

В руководстве Чечни весьма резко отреагировали на высказывания ирландского бойца MMA Конора Макгрегора о Рамзане Кадырове. Напомним, Макгрегор ранее назвал главу Чечни «диктатором» и «сумасшедшим».

Чеченский министр правительства по внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что Макгрегор ведет себя как «эпатажный клоун», — об этом сообщает «Говорит Москва».

«То что нецензурно он там изрыгнул — это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. И Конор МакГрегор настолько мелок в данных параллелях, что даже произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым, я считаю совершенно неоправданной роскошью», — добавил Умаров.

Комментарии

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starokozlovicky2gus 26 сентября 2018 | 00:07

А в лицо МакГрегору слабо это повторить? Или он только сидя у себя в Чеченистане такой смелый?

danko1 26 сентября 2018 | 00:50

starokozlovicky2gus: Правду только в России, да еще нескольких странах с диктаторским режимом, экстремизмом считают.
Да и на клоуна очень Кадыров похож.
Но для него это комплимент.

ura_123 26 сентября 2018 | 00:07

Что это такое «руководство чечни» и кому какое до них дело?

ze_danil 26 сентября 2018 | 00:12

вот самым умным было бы просто проигнорировать

но, видимо, у убивателя русских в 16 лет так полыхнуло, что удержаться сил не было совсем...

viktorova 26 сентября 2018 | 00:12

Рамзанка очканет, как золотов, макгрегора на поединок вызвать.
Да и золотов тоже очканет.
Два ср@ных вояки только против слабых могут варежку открывать.... не мужчины ...

mikhail_spb_ 26 сентября 2018 | 00:16


Однако он позволил себе эту "неоправданную роскошь".
Теперь кадырка поставлен в один ряд с "эпатажным клоуном".

kp6ic 26 сентября 2018 | 00:17

путину он вылизывает с причмокиванием, а про кадырова сказал так сказал. лицемерно это и пошло. надо быть последовательным.

asyrj 26 сентября 2018 | 00:22

Ну а зачем тогда произносишь рядом?

sm59 26 сентября 2018 | 00:37

Мак Грегор УДИВИЛ!!!
В Америке был ... надцатым из гладиаторов с перебитым носом и сломанными хрящами ушей.

А в России - ЕДИНСТВЕННЫЙ из депутатов, который говорит то, что думает, И один из немногих, для кого совесть и честь - не пустой звук.

sm59 26 сентября 2018 | 00:49

sm59: Извиняюсь, перепутал Мак Грегора с Монсоном. Уж очень они похожи :) И по виду, и по поведению.

kohtopa 26 сентября 2018 | 00:40

"эпатажный клоун"
Раньше Петухами всех называли, кто рамзанке на башку ссал.

kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 00:51

"это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера."

То чего нет, обидеть нельзя ...

kaplan911 26 сентября 2018 | 00:54

Извиняться будет, не ?!

dominator13 26 сентября 2018 | 00:56

Конору по ... , что там считают в какой то банановой стране дикари

lawyer12 26 сентября 2018 | 01:12

бомбануло у приматов))), значит прав Конор)))

perche 26 сентября 2018 | 01:26

Этот "сумасшедший диктатор" может еще и путина заменить. Россия - страна чудес.

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