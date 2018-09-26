В руководстве Чечни весьма резко отреагировали на высказывания ирландского бойца MMA Конора Макгрегора о Кадырове

В руководстве Чечни весьма резко отреагировали на высказывания ирландского бойца MMA Конора Макгрегора о Рамзане Кадырове. Напомним, Макгрегор ранее назвал главу Чечни «диктатором» и «сумасшедшим».

Чеченский министр правительства по внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что Макгрегор ведет себя как «эпатажный клоун», — об этом сообщает «Говорит Москва».

«То что нецензурно он там изрыгнул — это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. И Конор МакГрегор настолько мелок в данных параллелях, что даже произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым, я считаю совершенно неоправданной роскошью», — добавил Умаров.